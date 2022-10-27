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Яд из-под крана: как Каменск-Шахтинский выживает без водопроводной воды

Ирина Елагина
Ярослава Коценко
21:55 27.10.2022
Город в Ростовской области с населением почти в 90 тысяч человек из-за ядовитых веществ в водопроводе остался без центрального водоснабжения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Город Каменск-Шахтинский в Ростовской области с населением почти в 90 тысяч человек с 21 октября живет на привозной питьевой воде, так как из водопроводных кранов течет бурая ядовитая жидкость. Как местная власть решает проблему и как люди выживают в условиях обезвоживания - выяснила съемочная группа «Звезды» и корреспондент Ярослава Коценко. 

Люди с бутылками и канистрами - пустыми или с водой - в Каменск-Шахтинском сейчас на каждом шагу. Город фактически обезвожен. Единственный способ пополнить запасы воды - дождаться своей очереди у цистерны с привозной водой. Ее подвозят в город на нескольких машинах, но даже узнать точки раздачи воды - проблема. Местные жалуются, что в администрации их «футболят».

«Трубки не берут или говорят, что это не к нам. Футболят по всему городу», - рассказала Любовь Белуха, жительница города Каменск-Шахтинский.

Анна Муравьева признается, что еще ни разу водовоза не дождалась. Приходится покупать воду в пятилитровых бутылках, а брать приходится много, даже помыть посуду в отравленной воде - страшно. Особенно пристально приходится следить за детьми, чтобы не хлебнули отравы.

«У нас всегда были проблемы с водой, но где-то в сентябре вода сильно запахла и стала коричневой. Вся посуда была коричнева, ванная тоже. Домашние фильтры не справлялись, их приходилось менять ежедневно, они просто были черные», - поделилась Анна Муравьева, жительница города Каменск-Шахтинский.

Пить воду из городского водопровода запретили с 21 октября, хотя еще в сентябре в ней обнаружили многократное превышение предельно допустимой концентрации ядовитых веществ - бромдихлорметана и дибромхлорметана. Водопровод промыли, но это не помогло. Источник загрязнения пока так и не установлен. С 21 октября в городе действует режим ЧС. 

«На данный момент вода не пригодна для приготовления пищи и в качестве питья. Рекомендуется использовать бутилированную воду. Водопроводную воду можно использовать только в технических целях (уборки, мытья посуды, стирки белья, купания и прочее)», - предупреждает жителей местная администрация.

По городу с населением почти 90 тысяч человек воду развозят всего несколько автоцистерн. В магазинах самые ходовые - пятилитровые фляги быстро разбирают, поэтому часто можно увидеть полупустые полки. Бутылки по полтора литра не спасают: не наносишься, да и выходит дороже. Поэтому для большинства - единственный источник все-таки водовозы.

В городской администрации сообщили, что ситуация постепенно улучшается.

«Пришли показатели по воде, они уже улучшились. Некоторые показатели уже нормативные, в некоторых точках по городу, отдаленных, немного превышают, на процентов 15-20 положенные нормативы», - заявил Сергей Сухарев, первый заместитель главы администрации г. Каменск-Шахтинский.

В ближайшие дни предстоит взять дополнительные пробы воды и, если тенденция сохранится, горожанам разрешат пользоваться водопроводом.

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