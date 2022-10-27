Путин на «Валдае» рассказал анекдот про кризис и русских

Путин на Валдайском форуме рассказал анекдот, который услышал от приятеля из Германии.

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Президент РФ Владимир Путин на Валдайском форуме рассказал анекдот про энергетический кризис - смешной историей с ним недавно поделился приятель из Германии.

«Семья в Германии. Сын спрашивает у папы:

- Почему так холодно?

- Потому что Россия напала на Украину.

- А мы здесь причем?

- А мы ввели санкции против русских.

- Зачем?

- Чтобы им было плохо.

- А что мы русские?», - рассказал анекдот Путин.

Российский президент подчеркнул, что возникший энергетический кризис в Европе не связан с действиями России, а «связан с системными ошибками политического руководства европейских стран».

Напомним, что заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» завершилось сегодня в Москве, тема встречи участников из 41 страны мира звучала, как «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».