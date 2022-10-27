Путин: нельзя разговаривать с Европой, которая звонит по каждому вопросу в «вашингтонский обком»
Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя разговаривать с Европой, которая по каждому вопрос звонит в «вашингтонский обком».
«Ну как разговаривать с тем или другим партнером, если он ничего не решает, и по каждому поводу должен позвонить в "вашингтонский обком", и спросить, чего можно и чего нельзя», - сказал Путин на пленарном заседании «Валдая».
В качестве примера президент России привел одну из ситуаций по Сирии. Тогда он договаривался с одним из европейским лидером по одной из проблем.
Договоренность была достигнута - было понятно, что стороны будут делать и как делать. После этого партнер из Европы полетел в Вашингтон, и, вернувшись оттуда в Париж, «забыл» про все договоренности.
Также Путин заявил о наличии полного консенсуса в России по борьбе с внешними угрозами.