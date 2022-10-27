В стране и мире Путин назвал свою работу делом в интересах народа России Ирина Елагина Владимир Путин на Валдайском форуме рассказал, чем руководствуется в своей работе. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин на Валдайском форуме назвал свою работу делом в интересах российского народа и своей страны. «Я должен руководствоваться интересами народа российского государства. И я это делаю и буду делать дальше. Буду делать то, что считаю нужным для интересов своего народа и своей страны», - заявил российский президент. Путин подчеркнул, что в своей работе исходит из принципа, «делать то, что нужно делать и без чего невозможно обойтись», «никогда не думает о каких-то исторических свершениях» и ничего не боится, так как не может «руководствоваться соображениями такого порядка» в должности президента страны. Экспертное мнение и аналитика