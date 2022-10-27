Путин: в современном мире отсидеться вряд ли удастся, посеявший ветер - пожнет бурю

Президент подчеркнул, что современное общество имеет два пути борьбы с мировым кризисом: накапливать проблемы или бороться с ними вместе.

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Президент России Владимир Путин выступил с речью на дискуссионном клубе «Валдай». В числе прочего, во время нее он отметил, что запад в последнее время предпринял целый ряд шагов на обострение.

«В этой связи, напомню о предложениях России западным партнерам по укреплению доверия и выстраиванию системы коллективной безопасности - в декабре прошлого года их в очередной раз отшвырнули в сторону. Но в современном мире отсидеться вряд ли получится. Посеявший ветер, как говорится, пожнет бурю. Кризис действительно приобрел глобальный характер», - заявил российский лидер.

Путин подчеркнул, что не стоит питать никаких иллюзий по поводу последствий, которые кризис может за собой повлечь. И человечество в связи с этим имеет два пути для выхода - накапливать проблемы или бороться с ними вместе.

Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 24 по 27 октября в Москве. Главная тема: «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Владимир Путин традиционно встречается с участниками мероприятия с момента его основания в 2004 году.