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Судья Конституционного суда германской федеральной земли Саксония Элиза Ховен раскритиковала новый закон, по которому в ФРГ грозит уголовная ответственность за отрицание «военных преступлений», совершенных на территории Украины в ходе спецоперации. Об этом сообщает газета Welt.

Соответствующие поправки в Уголовный кодекс Германии были внесены 20 октября. Согласно новым правилам, за отрицание, оправдание или преуменьшение геноцида, преступлений против человечества или военных преступлений теперь будет грозить уголовная ответственность. Сложность в том, что наказание может последовать даже до того, как военные преступления будут признаны судом, подчеркнула Ховен.

Теперь окружной суд будет выяснять, действительно ли были совершены военные преступления, поскольку обвиняемый отрицает совершение преступлений в соответствии с международным правом.

По мнению Ховен, нововведение представляет собой угрозу для критических дискуссий.