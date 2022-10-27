Песков: Путин не передавал Зеленскому специальных посланий через президента Гвинеи-Бисау

Пресс-секретарь президента РФ пояснил, что во время беседы в Кремле российский лидер рассказал африканскому коллеге о мартовском процессе ведения российско-украинских переговоров и работе команд переговорщиков.

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Президент России Владимир Путин не передавал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому никаких посланий через президента Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало. Обозначать что-либо конкретное российский лидер, несмотря на его предложение, не счел нужным.

«Наш коллега из африканского государства изъявил желание, сказал, что у него будут контакты и что он позицию Путина донесет до украинской стороны. Какого-то специфического послания в данном случае нет, и об этом речи не шло», - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

О том, что такое послание якобы имело место, сообщил сам Эмбало. Песков пояснил, что во время беседы в Кремле президент России рассказал коллеге о мартовском процессе ведения российско-украинских переговоров и работе команд переговорщиков.

«Рассказал о том, что фактически был готов текст, очень сложный баланс был достигнут, и как потом внезапно украинская сторона ушла с радаров, декларировала свое нежелание продолжать переговоры, и впоследствии это нежелание было фактически превращено в закон, запрещающий украинской стороне, и президенту Украины, и всем остальным вести переговоры с Россией и президентом Путиным», - добавил представитель Кремля.

Как подчеркнул Песков, российский лидер в том разговоре отдельно обратил внимание на то, что такое поведение украинской стороны связано явно с указкой Вашингтона. Россия же, в свою очередь, своей изначальной позиции никогда не изменяла и от своих слов никогда не отказывалась.