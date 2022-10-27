МИД РФ: Москва отреагирует на русофобские заявления официальных лиц Молдавии

Мария Захарова отметила, что в РФ фиксируют русофобские заявления и не собираются оставлять их без внимания.

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В МИД России заявили, что Россия не оставит без реакции русофобские заявления официальных лиц Молдавии. Об этом сказала в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Дошло до того, что некоторые депутаты от правящей партии "Действие и солидарность" озвучивают в парламенте призывы признать Россию, как они говорят, "террористическим режимом". Мы фиксируем подобные антироссийские заявления, они не будут оставаться без реакции», - подчеркнула Захарова.

Она отметила, что тезис о «российской угрозе» активно раскручивается в республике, и это настораживает Москву. Подобные идеи, по мнению представителя МИД, высказывают политические деятели, купленные Западом, в то время как с гражданами Молдавии у России были хорошие отношения. Она упомянула, что многие из них приезжали работать в РФ.

Захарова также сказала, что обращаться к российскому послу с протестами из-за ответа Москвы на русофобские заявления не стоит.

«Мы только отвечаем на вашу риторику. Не будет вашей риторики, не будет практических действий, направленных против нашей страны, - не будет наших комментариев. Поэтому оставьте свои протесты для самих себя. Прекратите заниматься откровенной русофобией, и у нас не будет необходимости все это комментировать», - подчеркнула она.

Захарова упомянула и о многочисленных протестах в республике, а также о том, как власти разгоняют митингующих. Недавно в Кишиневе полиция и спецназ демонтировали целый палаточный городок с протестующими. У граждан отобрали личные вещи, что вызвало их возмущение.