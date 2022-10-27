Bloomberg: США повысили ценовой лимит на нефть из РФ

По сведениям СМИ, власти США были вынуждены пересмотреть потолок цен на российскую нефть.

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Американские власти, по данным СМИ, вынужденно повысили потолок цен, которым потенциально может быть ограничена с их стороны торговля российской нефтью. Причиной изменения решения, согласно прессе, стали неудачи в переговорах с другими странами о его введении.

Несогласие ряда государств принимать ценовой лимит на сырье из РФ вызвали тревогу у США. В Вашингтоне побоялись, что введение 5 декабря меры без должного согласования может вызвать очередной скачок цен на нефтяном рынке.

Как пишет Bloomberg, администрации действующего президента США Джо Байдена однозначно не хотелось бы допустить дополнительного подорожания бензина, а следовательно - дополнительного проседания своих рейтингов. О каких цифрах идет речь теперь, после пересмотра старого потолка цен, пока не известно.