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Автоматные очереди: мобилизованные изрешетили мишени на полигоне под Калининградом

11:15 27.10.2022
Ежедневно под руководством опытных офицеров с мобилизованными проводятся занятия по огневой, тактической, инженерной, медицинской подготовке.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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На полигоне Балтийского флота в Калининградской области военнослужащие, мобилизованные для участия в специальной военной операции на Украине, вспоминают свои навыки.

Министерство обороны РФ публикует кадры, где мужчины стреляют из автоматов по мишеням вначале одиночными выстрелами, затем короткими очередями. Также их учат управлять коптерами.

Часть резервистов явились сами, не дожидаясь, пока их призовут, часть прибыли по повестке. Все они уже служили в армии, поэтому навыки восстанавливаются быстро, за несколько дней. Занятия проходят интенсивно, каждый день, как днем, так и по ночам.

Обучают мобилизованных инструкторы с боевым опытом. К каждому военнослужащему индивидуальный подход, чтобы они могли максимально быстро и качественно усвоить полученные знания.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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