РФ призвала Запад не делать из космоса новой арены соперничества

Россия выразила опасения, что США с союзниками начнут гонку вооружений в космическом пространстве.

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Россия обратилась к странам Запада с призывом прекратить относиться к космосу как к новой арене для борьбы государств. Позицию РФ по данному вопросу озвучил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН заместитель главы российской делегации Константин Воронцов.

Он заметил, что намерения Соединенных Штатов с партнерами размещать вне планеты свое вооружение крайне тревожат. Большую угрозу дипломат увидел также в планах Запада использовать космическое пространство для ведения боевых действий в целях утверждения собственного превосходства.

«Призываем страны прекратить попытки позиционирования космического пространства в качестве новой арены соперничества и конфликтов государств», - цитирует его слова РИА Новости.

В случае же, если ситуация будет развиваться в заданной сегодня колее, впереди человечество может ждать гонка вооружений в космических масштабах.