В холодах каждый сам за себя: почему лидеры ЕС Франция и ФРГ разделились в решении экономических проблем

В то же время цены на топливо, коммунальные услуги, продукты и даже игрушки растут по всей Европе, тем самым вызывая все большее недовольство и ужас у обычных европейцев.

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После шквала сообщений в прессе о нарастающем напряжении между лидерами Германии и Франции появились первые кадры их встречи. Шольц и Макрон оба улыбаются, жмут друг другу руки. Хотя канцлер Германии как будто стремится поскорее скрыться от камер, в то время как президент Франции его тормозит, чтобы фотографы сделали побольше протокольных снимков.

Пока сотни тысяч европейских семей экономят свет, горячую воду и отключают батареи, французский и немецкий лидеры пытаются помириться за обедом в Елисейском дворце. В зарубежных СМИ обед Макрона и Шольца прозвали неловким еще до того, как он состоялся. Последние недели политики спорили, как лучше бороться с растущими тарифами на топливо.

Встреча должна была пройти на прошлой неделе, но стороны отказались: разногласий слишком много. Франции стало известно о 200 миллиардах евро, которые власти Германии хотят направить для поддержки своих граждан и предприятий в период кризиса.

В Париже считают, что без консультаций с союзниками решения о таких суммах принимать нельзя. В свою очередь Берлин раздражен нежеланием Парижа участвовать в дорогостоящем строительстве трубопровода между Пиренейским полуостровом и Северной Европой. Но если стороны не договорятся, экономика Европы будет под угрозой обрушения.

Пока же новая экономическая реальность вынуждает европейцев покупать детям на Рождество бывшие в употреблении игрушки. Тем временем протесты против резкого роста тарифов охватывают новые страны. Так, сотни человек пришли на митинг в итальянском Палермо.

Итальянцы кричат, что страна близка к социальному взрыву и что они протестуют для понимания политиков: «они должны принимать немедленные решения, чтобы не привести Италию к гибели». Сейчас в стране самый высокий за последние 25 лет уровень инфляции.

О том, каковы настроения, размеры счетов и уровень цен в Прибалтике, Польше и Британии, - смотрите в репортаже Дарии Сенниковой.