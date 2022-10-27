В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В холодах каждый сам за себя: почему лидеры ЕС Франция и ФРГ разделились в решении экономических проблем

Дария Сенникова
Марина Крижановская
00:37 27.10.2022
В то же время цены на топливо, коммунальные услуги, продукты и даже игрушки растут по всей Европе, тем самым вызывая все большее недовольство и ужас у обычных европейцев.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Presse- Und Informationsamt Der Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

После шквала сообщений в прессе о нарастающем напряжении между лидерами Германии и Франции появились первые кадры их встречи. Шольц и Макрон оба улыбаются, жмут друг другу руки. Хотя канцлер Германии как будто стремится поскорее скрыться от камер, в то время как президент Франции его тормозит, чтобы фотографы сделали побольше протокольных снимков.

Пока сотни тысяч европейских семей экономят свет, горячую воду и отключают батареи, французский и немецкий лидеры пытаются помириться за обедом в Елисейском дворце. В зарубежных СМИ обед Макрона и Шольца прозвали неловким еще до того, как он состоялся. Последние недели политики спорили, как лучше бороться с растущими тарифами на топливо. 

Встреча должна была пройти на прошлой неделе, но стороны отказались: разногласий слишком много. Франции стало известно о 200 миллиардах евро, которые власти Германии хотят направить для поддержки своих граждан и предприятий в период кризиса.

В Париже считают, что без консультаций с союзниками решения о таких суммах принимать нельзя. В свою очередь Берлин раздражен нежеланием Парижа участвовать в дорогостоящем строительстве трубопровода между Пиренейским полуостровом и Северной Европой. Но если стороны не договорятся, экономика Европы будет под угрозой обрушения.

Пока же новая экономическая реальность вынуждает европейцев покупать детям на Рождество бывшие в употреблении игрушки. Тем временем протесты против резкого роста тарифов охватывают новые страны. Так, сотни человек пришли на митинг в итальянском Палермо.

Итальянцы кричат, что страна близка к социальному взрыву и что они протестуют для понимания политиков: «они должны принимать немедленные решения, чтобы не привести Италию к гибели». Сейчас в стране самый высокий за последние 25 лет уровень инфляции.

О том, каковы настроения, размеры счетов и уровень цен в Прибалтике, Польше и Британии, - смотрите в репортаже Дарии Сенниковой.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:22 В стране и мире
Видео
В Шахтерске ДНР после удара ВСУ загорелись цистерны на ж/д вокзале: видео
20:35 В стране и мире
Видео
Суд арестовал Суханова до 24 декабря
19:51 В стране и мире
Коммерческий директор Собчак обвиняется в вымогательстве 11 млн рублей у Чемезова
14:32 Армия
Видео
Шойгу: в ходе тренировки отрабатывается массированный ядерный удар в ответ на ядерный удар противника
15:07 Армия
Видео
Мощь дальней авиации: кадры полета Ту-95МС в ходе тренировки по стратегическому сдерживанию
Популярное
Видео
Шойгу: в ходе тренировки отрабатывается массированный ядерный удар в ответ на ядерный удар противника
Видео
Мощь дальней авиации: кадры полета Ту-95МС в ходе тренировки по стратегическому сдерживанию
Видео
Из Баренцева моря: кадры пуска межконтинентальной ракеты «Синева» с атомной подлодки «Тула»
Видео
МО РФ показало кадры пуска ракеты «Ярс» с Плесецка по полигону на Камчатке
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении узла связи украинской группировки войск в Харьковской области
Видео
По меньшей мере пять человек пострадали в результате взрыва в Мелитополе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.