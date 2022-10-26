Воздушная тревога объявлена в Полтавской области

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В Полтавской области Украины объявлена воздушная тревога. Об этом проинформировал глава областной администрации Дмитрий Лунин у себя в Telegram.

Напомним, 24 октября в восьми областях Украины, а также в Киеве объявили воздушную тревогу. До этого власти Кременчуга сообщили о взрыве в городе.

Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины 10 октября, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, который организовали и осуществили украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога в различных регионах страны объявляется ежедневно.