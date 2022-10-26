ВСУ обстреляли Донецк снарядами калибра 152 мм

© Фото: РИА Новости

Украинские вооруженные силы утром 26 октября снова обстреляли Донецк. В этот раз по Петровскому району города попало десять снарядов. О произошедшем сообщило представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 5.34 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Также сообщается, что в 6:30 район атаковали снова, сбросив еще пять снарядов.

Донецк регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Очевидец очередного такого инцидента рассказал «Звезде», как осколок снаряда пробил стену здания.