Быть или не быть дефициту: опустеют ли полки с алкоголем в РФ из-за проблем с импортом

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Боязнь подделок и беспокойство о добром здравии соотечественников - такие аргументы привели российские предприниматели в своем обращении к Минфину. Бизнесмены просят не разрешать параллельный импорт алкоголя. Считают, это навредит не только ценителям горячительных напитков, но и отечественным производителям спиртного.

«Принятие Проекта по параллельному импорту алкогольной продукции сведет на нет инвестиции и окажет негативное влияние на дальнейшее развитие локального производства алкогольной продукции в России», - указывается в письме.

Уход конкурентов и свободные полки в магазинах - стимул нарастить объемы «местного разлива». Уверяют: прилавки пустыми не останутся, а коньяка, шампанского и вина хватит на всех.

«Российское вино все больше и больше стало выходить на рынок. Это дало шанс для продвижения отечественного виноделия. Эта возможность все больше положительно играет для нашей страны. Есть определенный резон, чтобы продвигать российское виноделие, нежели виноделие тех стран, которые не совсем поддерживают нашу внешнюю и внутреннюю политику», - указал директор по развитию винодельческого хозяйства Владимир Гончаров.

Еще один повод «понервничать» из-за параллельного импорта - суррогат, которым недобросовестные поставщики могут под видом фирменной продукции отравить россиян.

«Одним из рисков параллельного импорта является возможность возникновения контрафакта. Когда импорт шел по регулярным каналам, находящимся под контролем производителей, на наш рынок поступала исключительно официальная продукция гарантийного качества», - обозначил исполнительный Директор ФСРО «Ассоциация Виноградарей и Виноделов России» Алексей Плотников.

Но автоматически равнять продукцию, завезенную через параллельный импорт, с контрафактом - неверно. Этот механизм от прямого отличается, по сути, лишь одним звеном.

При прямых поставках товар от производителя закупают официальные дистрибьюторы или представители бренда в конкретной стране и распространяют продукцию в местных магазинах, будь то техника, косметика, запчасти и другое. При параллельном импорте схема такая же, только продукт закупают не у официального поставщика страны-производителя, а у посредника. Он же «перепоставляет» товар в конкретную страну. При этом, абсолютно легально.

Такой механизм доставки с подозрительными «серыми» схемами провоза ничего общего не имеет. А значит, беспокоиться о том, что в страну хлынут реки некачественного спиртного не стоит.

«Контрафакт завести парктически невозможно. В данном случае, тем паче, существует система ЕГАИС и здесь бояться не надо. Когда мы говорим про параллельный импорт, мы должны понимать, что это поставки оригинального товара, который идет немножко по другой схеме. Производитель прилюдно объявил, что он не будет поставлять нам товар», - уточнил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Параллельный импорт поддерживают и крупные торговые сети. Они считают, это позволит избежать возможного дефицита. Продавцы думают, что к зиме импортные и многим хорошо знакомые марки джина, рома или текилы могут пропасть с прилавков, в том числе и из-за действий недружественных стран. А отечественные заводы не смогут быстро предложить альтернативу.

«Параллельный импорт тех брендов, в отношении которых возникает дефицит, позволит удовлетворить потребительский спрос и сохранить разнообразный ассортимент в алкогольной категории, в том числе премиальной. С точки зрения потребителей это даст насыщение спроса и возможность выбора, для государства это означает стабильные акцизные поступления с импортной продукции», - обозначил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев.

Но дефицита алкоголя в преддверии Нового года или после затяжных праздников не будет, уверяют в Росалкогольрегулировании. Беспокойство отсекают как минимум показатели производительности спиртного. В целом в этом году на 12% больше, чем в прошлом. Например, игристого, коньяка и даже рома. Ну и как максимум - заполненные полки в магазинах. К тому же, часть западных брендов все еще остаются на российском рынке.

«Алкоголь вымывается, но есть компании, которые подготовились к текущей ситуации и за последние месяцы наладили импорт, изменили логистику, затарили склады. К сожалению, таких компаний немного, но они есть. И по факту, глобально, никто не заметит изменений», - рассказал эксперт по элитному алкоголю Евгений Аристов.

Ввоз и оборот «параллельного» алкоголя, как и раньше, будут проходить все те же самые этапы: проверка лицензии, таможня, контроль качества. Но последнее слово в истории с таким импортом остается за Минфином.

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