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Пробивая броню и укрепрайоны: кадры работы «Ураганов» в зоне спецоперации

05:02 26.10.2022
Заместитель командира расчета РСЗО «Ураган» рассказал, каково это - биться с противником с первых дней спецоперации и быть награжденным прямо на передовой.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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При проведении специальной военной операции расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» артиллерийского соединения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожил более сотни целей противника. Минобороны России публикует кадры боевой работы расчета РСЗО «Ураган».

© Минобороны России

Заместитель командира расчета РСЗО «Ураган» Равиль вместе с сослуживцами уничтожал укрепрайоны, склады с боеприпасами, бронетехнику, средства огневого поражения и живую силу врага. Награжден медалью Жукова. 

«Это живая сила противника, укрепрайоны, бронированная техника. Что обеспечило продвижение наших войск и помогло исключить потери среди личного состава. Мы с первого дня привыкли работать быстро, слаженно - от этого зависит жизнь. Получить медаль здесь, в данных условиях, - это очень приятно и достойно», - рассказал военнослужащий.

Рискуя жизнью, Равиль неоднократно выполнял боевые задачи под ответным огнем вражеской артиллерии. Благодаря слаженной работе расчета РСЗО «Ураган» было обеспечено продвижение штурмовых групп и мотострелковых подразделений Вооруженных Сил РФ.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. 

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