Пробивая броню и укрепрайоны: кадры работы «Ураганов» в зоне спецоперации
Заместитель командира расчета РСЗО «Ураган» рассказал, каково это - биться с противником с первых дней спецоперации и быть награжденным прямо на передовой.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
При проведении специальной военной операции расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» артиллерийского соединения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожил более сотни целей противника. Минобороны России публикует кадры боевой работы расчета РСЗО «Ураган».
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