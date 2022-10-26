Более 600 бойцов закончили подготовку в Подмосковье и отправились в зону СВО

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В одном из учебных центров Подмосковья состоялась торжественная отправка мобилизованных граждан к местам выполнения задач в зоне специальной военной операции. В течение месяца командиры и преподавательский состав проводили занятия по огневой, тактической, технической, медицинской и другим видам подготовки с гражданами, призванными на службу в ходе частичной мобилизации.

Мобилизованные военнослужащие выполняли нормативы по стрельбе из штатного стрелкового оружия, метанию гранат. Также во время занятий бойцы на практике осваивали эксплуатацию, обслуживание современного вооружения, военной и специальной техники.

В адрес призванных и прошедших курс общевойсковой подготовки граждан от военнослужащих и руководства Московской и Калужской областей прозвучали слова благодарности и поддержки, а также пожелания здоровья и успехов в выполнении задач. По завершении торжественной части военнослужащие осуществили погрузку оружия и военно-технического имущества, и в составе подразделений убыли автомобильным транспортом для погрузки в воинский эшелон.

Ранее в подразделении был проведен строевой смотр. В ходе него были проверены состояние снаряжения, вооружения, и другого имущества личного состава.