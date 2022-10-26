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Более 600 бойцов закончили подготовку в Подмосковье и отправились в зону СВО

Алиса Краузе
05:03 26.10.2022
Более 600 мобилизованных жителей Московской и Калужской областей убыли к местам выполнения задач.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В одном из учебных центров Подмосковья состоялась торжественная отправка мобилизованных граждан к местам выполнения задач в зоне специальной военной операции. В течение месяца командиры и преподавательский состав проводили занятия по огневой, тактической, технической, медицинской и другим видам подготовки с гражданами, призванными на службу в ходе частичной мобилизации.

Мобилизованные военнослужащие выполняли нормативы по стрельбе из штатного стрелкового оружия, метанию гранат. Также во время занятий бойцы на практике осваивали эксплуатацию, обслуживание современного вооружения, военной и специальной техники.

В адрес призванных и прошедших курс общевойсковой подготовки граждан от военнослужащих и руководства Московской и Калужской  областей прозвучали слова благодарности и поддержки, а также пожелания здоровья и успехов в выполнении задач. По завершении торжественной части военнослужащие осуществили погрузку оружия и военно-технического имущества, и в составе подразделений убыли автомобильным транспортом для погрузки в воинский эшелон.

Ранее в подразделении был проведен строевой смотр. В ходе него были проверены состояние снаряжения, вооружения, и другого имущества личного состава.

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