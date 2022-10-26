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Америка в смятении: как президентство Байдена ставит под удар авторитет США

Россина Бодрова
Алиса Краузе
03:32 26.10.2022
Байден не смог правильно произнести имя нового британского премьера Риши Сунака.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Chris Kleponis - CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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В Белом Доме, на мероприятии, организованном по случаю индийского праздника Дивали, американский лидер Джо Байден поздравил с днем рождения своего зама - индианку по происхождению, Камалу Харрис. И снова назвал ее главой государства.   

Через месяц самому американскому президенту отмечать юбилей: Байдену исполнится 80 лет. Народ, мягко говоря, беспокоится за здоровье своего лидера - и лидер заверил: «Абсолютно здоров».   

«Постучу по дереву, чтобы себя не сглазить. Я здоров. В физическом плане все функционирует, и, знаете, в умственном плане тоже», - указал Байден.

Однако не все так уверены в этом утверждении. Некоторые конгрессмены считают, что глава государства отстранен от управления страной. И, как минимум, что ему не повредит пройти тест на когнитивные способности.

«Он напоминает мне восковую фигуру мадам Тюссо. Его заводят, и он излагает тезисы теневого правительства, которые диктует персонал, стоящий за ним. Я присоединилась к письму Ронни Джексона, предложившего подвергнуть Байдена когнитивному тесту», - заявила член Палаты представителей Конгресса США Клаудия Тенни.

Что же это: новый фронт давления на Байдена или подготовка к промежуточным выборам в парламент, до которых уже меньше двух недель?

Образ Байдена со всеми его причудами ставит под удар отношения с ближайшими союзниками. К примеру, недавно президент спутал буквы в имени нового премьер-министра Великобритании - Риши Сунака.

«Только сегодня мы получили новость, что Рашид Сунук стал премьер-министром. Как сказал бы мой брат: "Ну и дела!"», - высказался президент США.

Политический стиль Байдена стал одной из причин обострения отношений с некогда близкими партнерами на Ближнем Востоке - саудитами. Во время своего визита в королевство глава Белого Дома он обвинил наследного принца в убийстве журналиста Хашоги.

Подробнее смотрите в сюжете Россины Бодровой для телеканала «Звезда»

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