Reuters: Пентагон провел успешные испытания компонентов гиперзвукового оружия

В американском военном ведомстве сообщили о проведении экспериментов с компонентами гиперзвукового оружия.

© Фото: defense.gov

Американские вооруженные силы провели тестирование компонентов гиперзвукового оружия. Такие сведения сообщает пресса со ссылкой на сообщение Пентагона.

Испытания проводились Национальной лабораторией Сандия на территории летного комплекса NASA на острове Уоллопс, штат Вирджиния. Всего было реализовано около дюжины экспериментов. Проверке подвергались оборудование связи и навигации, предназначенное для гиперзвукового оружия, а также инновационные материалы, устойчивые к нагреву при скоростях, выше звуковой.

По заявлению американского оборонного ведомства, тесты завершились успешно. По сведениям Reuters, в испытаниях участвовали потенциальные компоненты армейского гиперзвукового оружия большой дальности (LRHW), а также оружия программы военно-морского флота Соединенных Штатов Conventional Prompt Strike (CPS).