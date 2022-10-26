В стране и мире Путин учредил стипендию имени Королева для студентов-инженеров Ирина Елагина Документы о новой именной стипендии должны подготовить до 15 ноября 2022 года. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Талантливые студенты в области инженерного дела будут получать стипендию имени Сергея Королева. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить соответствующие документы об учреждении новой именной стипендии. «С учетом ранее данных поручений учредить стипендию имени С. П. Королева для обучающихся по образовательным программам высшего образования, имеющих значительные достижения в области инженерного дела. Срок - 15 ноября 2022 года», - отмечено в тексте поручения правительству РФ. Сергей Королев - ученый-конструктор, основоположник космонавтики, разработчик первых советских баллистических ракет, космических аппаратов и пилотируемых кораблей. В 2022 году отмечается 115-летие со дня его рождения. Экспертное мнение и аналитика