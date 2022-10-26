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Главный козырь: что делает российские «Буки» успешным средством борьбы с HIMARS

Алиса Краузе
Андрей Лазарев
05:01 26.10.2022
В ходе спецоперации расчеты зенитно-ракетных комплексов «Бук» противостоят ракетам HIMARS, запускаемым ВСУ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Густой реактивный белый след в небе над Донецкой народной республикой. «Бук» перехватил очередную ракету, выпущенную украинскими артиллеристами из американской РСЗО HIMARS. Комплекс оперативно покидает район пуска, чтобы тут же переместиться в другой.

По грунтовым дорогам «Бук» способен развивать скорость до 45 километров в час. Гусеницами по полям - где, кажется, на многие километры ни души. Зенитчики давно привыкли к таким пейзажам. Дождь, туман или распутица не мешают выполнению боевой задачи.

«Работа проходит слаженно. Каждый знает, что он делает. Поэтому машина отрабатывает на все сто процентов», - отметил механик-водитель с позывным «Обь».

«Бук» вновь на открытом пространстве. И задача прежняя: не позволять ракетам HIMARS сеять разрушения. Командир батареи рассказывает, что «Бук» способен поражать воздушные цели в радиусе в 40 километров. По словам зенитчика, ракеты HIMARS - грозное оружие, но вполне уязвимое.

«РСЗО класса HIMARS происходит по параболе. Дальность ее поражения составляет до 85 километров. Наведение ее происходит инерциально, по спутнику. Точность попадания 20 метров. Данный комплекс легко справляется с целью при быстром обнаружении, быстром докладе и быстром ее уничтожении», - рассказал командир зенитной ракетной батареи с позывным «Ромашка».

Комплекс полностью автономен. Чтобы выявить цель, сопроводить ее и произвести пуск расчету необходимо всего восемь секунд. Главный козырь этого комплекса ПВО - мощная радиолокационная станция, способная обнаружить противника в небе в нескольких десятках километров вокруг.

Все воздушные цели, их скорость и траектория отображаются на экранах. Система работает безотказно. Она же определяет всего за пару секунд, кто в небе свой, а кто чужой. Вообще, скорость и слаженность - это отличительные особенности работы расчета «Бука».

На счету этих бойцов уже более ста целей, среди которых вертолеты, самолеты, снаряды РСЗО «Град», беспилотники, в том числе иностранные, ракеты комплексов «Точка-У», «Ольха» и тех самых HIMARS. Экипаж уже представлен к государственным наградам.

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