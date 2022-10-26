Бывшего главреда Tatler Ариана Романовского арестовали до 24 декабря

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Тверской суд Москвы арестовал на два месяца бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина). Сегодня его взяли под стражу в зале суда и этапировали в СИЗО.

По данным следствия, Ариан Романовский (Кузьмин) - второй фигурант уголовного дела о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Романовскому вменяется, что он вместе с коммерческим директором Ксении Собчак Кириллом Сухановым «выдвинул незаконные требования о передаче денежных средств в сумме 11 млн рублей за удаление из Telegram-канала "Тушите свет" сведений в отношении Чемезова С. В.».

И Романовский, и Суханов были задержаны сегодня и доставлены в суд, который оперативно рассмотрел ходатайство следствия об аресте обвиняемых в вымогательстве.