Верховный суд Крыма не изменил меру пресечения фигурантам дела о теракте на Керченском мосту

Ранее Киевский районный суд Симферополя отправил под арест пятерых подозреваемых в причастности к атаке на объект.

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Верховный суд Крыма не изменил меру пресечения в виде ареста фигурантов дела о теракте на Крымском мосту, сообщает пресс-служба суда.

Ранее Киевский районный суд Симферополя отправил под арест пятерых подозреваемых в причастности к атаке на объект. Их арестовали на два месяца, до 8 декабря. Защита подозреваемых подала жалобы на эти решения.

Между тем, сейчас на Крымском мосту рабочие быстрыми темпами восстанавливают поврежденные участки дороги.

Напомним, взрыв произошел утром в субботу, 8 октября. ФСБ России и Следственный комитет сразу же начали расследование. Было возбуждено уголовное дело о теракте. В его организации ФСБ обвинила главу военной разведки Украины Кирилла Буданова. По версии спецслужбы, он контролировал действия агентов и их сообщников. Также сообщалось, что взрывное устройство для подрыва Крымского моста было отправлено из порта Одессы еще в начале августа.