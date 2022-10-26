Власти Херсона заявили, что вернут в регион вывезенные реликвии после нормализации обстановки

Владимир Сальдо уверен, что все эвакуированные памятники и реликвии вернутся на свое место.

© Фото: РИА Новости

Эвакуация памятников и иных исторических реликвий из Херсонской области - вынужденная мера на период обострения ситуации в регионе, в зоне проведения спецоперации. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о предстоящем возвращении культурных ценностей в регион в эфире телеканала «Крым-24».

«Все вывезенные с территории Херсонской области памятники и реликвии вернутся на место после стабилизации обстановки», - процитировало ТАСС выступление Сальдо.

Напомним, что ранее из Херсона были эвакуированы памятники русским полководам Александру Суворову и Григорию Потемкину, флотоводцу Федору Ушакову, чтобы избежать повреждения скульптур по время обстредлв со стороны ВСУ.