«В день часов по восемь»: мобилизованный рассказал об интенсивной подготовке на полигоне ЗВО

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На полигоне Западного военного округа во Владимирской области прошли занятия по боевой подготовке с военнослужащими, мобилизованными для участия в специальной военной операции на Украине.

Резервисты занимались огневой и тактической подготовкой, восстанавливали навыки в эксплуатации боевой техники, выполняли нормативы по инженерной и военно-медицинской подготовке. Как сообщил один из мобилизованных Антон, занятия проходят под руководством опытных наставников.

«Нас учат боевые офицеры, инструкторы, которые владеют специальными знаниями. Там огневой поддержкой занимаемся, там связь обучают, там тактическая медицина. То есть все, что надо», - сказал он.

Антон хорошо отозвался об условиях проживания мобилизованных, организации питании, а также указал на интенсивность подготовки военнослужащих.

«Живем мы в нормальных условиях, в казармах. Кормят нормально нас, занятий в день примерно часов по восемь. Прилично, я считаю, это очень хорошо», - добавил он.

После подготовки на полигоне ЗВО на железнодорожном вокзале Коврова состоялась отправка мобилизованных россиян в воинские части для проведения боевого слаживания. Церемония прошла в торжественной обстановке под звуки военного оркестра. Присутствовали местные власти, представители духовенства и артисты.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов