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Задача - отбросить врага от Донецка: кадры работы танковых экипажей НМ ДНР в зоне спецоперации

Роман Закурдаев
Марина Крижановская
01:20 26.10.2022
Бойцы Народной милиции ДНР отмечают: ВСУ окопались основательно, но благодаря самоотверженности и выполнению рутинной и тяжелой работы удается уничтожать их бетонные укрепления.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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Танковый экипаж выдвигается на огневую позицию. У него есть всего несколько минут, чтобы выполнить задачу и уйти незамеченным.

Пасмурная погода и небольшой дождь. Но зато с ветром повезло - значит экипаж будет видеть обстановку на километры вокруг. В небе беспилотник корректирует огонь.

У экипажа сложная цель: дренажный тоннель под дорогой. Через него украинские боевики выдвигаются на позиции и в этом же бетонном укрытии хранят боеприпасы.  

«Сверху асфальт и все это уложено по какой-то технологии. Хорошее укрепление. Туда противник подносит боекомплекты и оттуда работает», - рассказал «Звезде» командир танкового взвода НМ ДНР с позывным «Банифаций».

Танк бьет с закрытой позиции, но не как артиллерия - по навесной, а по настильной траектории - снаряд летит, фактически, вдоль земли. Здесь требуется особое мастерство наводчика, да и сама техника не подводит. 

«Типичное явление: танкисты 1-й Славянской бригады воюют на трофейной технике. Танк Т-64 отбили у ВСУ в одном из боев. Достался почти в идеальном состоянии. Только вот пришлось закрасить характерные пиксели. Поверх них на бортах нанесли букву Z», - сообщил корреспондент Роман Закурдаев.

Принадлежавшие ВСУ танки теперь работают по позициям украинских войск на Авдеевском направлении. Вместе с танкистами штурмовые отряды поддерживают огнем артиллерия и авиация. И хотя боевики окопались основательно, но даже в столь мощной цитадели возникают бреши и трещины, и с каждым днем их все больше.

«Годами закрепленные бойцы укрофашистов. Все на бетоне. Тяжело, очень тяжело. Но мы грызем», - поделился командир танкового взвода НМ ДНР с позывным «Круглый».

В танковых экипажах Народной милиции ДНР бойцы с внушительным опытом. Они участвовали в нескольких крупных операциях, в том числе и в соседней Луганской Народной Республике. Рассказывают: противник зачастую избегает открытого противостояния.

«Не могли взять их позиции, потому что они в поселке: дом, мирное население, гражданские. Тяжело было работать. Чуть ли не лоб в лоб», - отметил боец с позывным «Губан».

Яркий призыв на пушке танка «За пацанов», кажется, лучше всего отражается в их интенсивной стрельбе. Только за один день танковый взвод может выпустить по противнику до двухсот снарядов.

После очередного пополнения боекомплекта экипаж выдвигается на огневую позицию - и вот так весь день. Тяжелая рутинная работа. Но главная задача - отбросить врага подальше от Донецка

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