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Задача - быть готовыми ко всему: как работает группа огневой поддержки на Ми-8 в зоне СВО

Анатолий Бородкин
Алиса Краузе
05:00 26.10.2022
«Звезда» показывает кадры работы вертолетов огневой поддержки в ходе спецоперации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Не бежать и не торопиться. Если вылет плановый, то до «восьмерки» по взлетному полю - в обязательном порядке только спокойным шагом. У группы такая традиция, имеющая практическое значение. Есть возможность без суеты проанализировать предстоящий маршрут и обсудить, где могут быть опасные участки.

Группа огневой поддержки на Ми-8 уходит к линии соприкосновения - к самому переднему краю. Задача этого вылета: страховка экипажей штурмовой авиации. Пара наших Су-25 работают по наземным целям противника. В случае возникновения нештатной ситуации ребята из группы поддержки должны обеспечить безопасность экипажей «Грачей». Для этого нужно долететь до места вынужденной посадки, эвакуировать летчиков, при необходимости оказать первую медицинскую помощь.

Последовательность действий группы хорошо продумана. Сначала в указанном районе выбирается точка подскока. Так бойцы называют площадку для посадки в неприметном месте. Подальше от населенных пунктов, дорог, лесопосадок: там могут быть замаскированные опорники ВСУ. Экипаж Ми-8 двигатели не выключает, машина готова подняться в воздух в течение минут.

Бойцы занимают круговую оборону. Несмотря на все предосторожности, возможность столкновения с украинскими диверсантами никто не исключает, так как район в серой зоне. А дальше - ждать, пока штурмовики выполнят боевую задачу.

Работа по прикрытию экипажей оперативно-тактической авиации, по словам командира группы Степана - одна из самых сложных задач, которые приходится выполнять. В районе пуска ракет сверхзвуковые машины находятся всего несколько минут.

«Мы самолет видим только тогда, когда он начинает работать, и когда он уходит. Остальное время мы его не видим, потому что скорость огромная, и летчики у нас высококлассные», - рассказал командир группы огневой поддержки Степан.

Гораздо чаще Ми-8 огневой поддержки сопровождает смешанные ударные группы армейской авиации. Таких вылетов по несколько за сутки. Днем и ночью - посменно. Задача та же, что и с самолетами: при возникновении нештатной ситуации эвакуировать экипажи вертолетов из опасного района.

Бойцы группы во время полета не только следят за текущей обстановкой, но еще и проводят разведку местности на маршруте. Обращают внимание на подозрительный гражданский транспорт, как правило брошенный. Свежие колеи от колес и гусениц на полях. На этот раз обошлось без сюрпризов. Вертолеты без потерь возвращаются на базу, чтобы позже получить новое задание.

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