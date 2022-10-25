ВСУ за пять минут обстреляли Донецк и Макеевку

Семь снарядов калибром 155 мм было выпущено по Макеевке и Донецку.

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Украинские военные обстреляли Макеевку и Донецк, выпустив семь снарядов калибром 155 мм за пять минут. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 7.15 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров. 7.20 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», - указано в Telegram-канале ведомства.

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