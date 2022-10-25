Работали по двое суток: как трудятся российские медики в зоне СВО

Российские медики постоянно держат оборудование включенным: в любой момент оно может пригодиться. И не важно, для кого, ведь лечат здесь и не только российских бойцов, но и украинских военнопленных, а также гражданских.

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Хирург Сабият Курбанова из Дагестана была награждена медалью за спасение многих жизней, а медик из Бурятии Владислав Мархакшинов поставил на ноги более 150 человек. Нередко на операционном столе или в перевязочной оказываются гражданские пациенты и украинские военнопленные. Это лишь малая часть героического труда российских медицинских работников в зоне специальной военной операции.

Боец с необычным позывным «Гараж» всего второй день в госпитале. Он попал под артобстрел - снаряд разорвался в окопе в нескольких метрах от него. Серьезно не пострадал. Военные медики быстро поставили его на ноги.

Здесь, в глубоком тылу, в одном из районов ДНР принимают раненых с передовой. Многие из них еще на поле боя успевают оказать первую помощь себе и своим товарищам.

«Они молодцы, оказывают помощь, по два-три километра несут. Однажды и ремень был, и пачка сигарет, где написано, когда наложил жгут», - рассказывает медсестра.

Минно-взрывные травмы, осколочные и пулевые ранения. Каждый случай – новая страница в их тяжёлой и ответственной врачебной практике. Команда военных медиков, большая часть из которых женщины, на фронте с первых дней спецоперации.

Продолжение смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Романа Закурдаева.