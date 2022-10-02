Полянский: Франция устроила скандал на заседании СБ ООН

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Франция учинила скандал на очередном заседании Совбеза Организации Объединенных Наций, не дав возможности выступить официальному представителю «Газпрома» Сергею Куприянову. Об этом рассказал первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Инициированный Россией сбор СБ ООН, посвященный подрыву «Северных потоков», состоялся в пятницу, 30 сентября. В роли докладчика на нем выступил Куприянов. Перед завершением заседания представитель корпорации хотел озвучить свои комментарии по итогам услышанного, однако постпред Франции Николя де Ривьер не позволил ему это сделать.

«Он... не позволил пресс-секретарю "Газпрома" Сергею Куприянову ответить на прозвучавшие некорректные обвинения в адрес этой компании», - указал Полянский в своем Telegram-канале.

Как заметил российский дипломат, действие француза было произведено в обход любых норм и практик Совета безопасности. В данной ситуации Франция дискредитировала себя как председателя заседания и показала, что призывы к учету чужого мнения и диалогу, которые всегда поступали с ее стороны, на деле были пустыми словами.

«Все свелось к банальной попытке заткнуть рот докладчику», - заметил первый заместитель постпреда.

По мнению Полянского, оппоненты были застигнуты врасплох поведением российской стороны, которая вместо обвинений «выложила на стол» неоспоримые факты. Однако, несмотря на предоставленные объективные данные, Запад не проявил интереса к реальному расследованию, показав, что предпочитает абсурдные предположения о вине РФ в аварии.