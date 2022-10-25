Дважды контужен, но не отступил: за что командир роты морпехов Данилов получил «Золотую Звезду»

Получив первую контузию, капитан Данилов отказался от госпитализации и через четыре дня снова вернулся в строй. Будучи контуженным во второй раз, Данилов не соглашался на госпитализацию до момента взятия рубежа нашими войсками.

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Выполняя боевую задачу в передовом отряде подразделение под командованием капитана Александра Данилова выдвинулось в лесополосу в районе одного из населенных пунктов. Там оно рассредоточилось и заняло позиции.

При ведении наступательных действий была выявлена диверсионно-разведывательная группа до 20 националистов. Завязался скоротечный бой. Враг обратился в бегство и при отступлении вышел на командно-наблюдательный пункт капитана Александра Данилова.

Производя прицельный огонь и метая ручные гранаты, группа офицеров сковала отступление диверсантов. Их прижали к земле и не давали двигаться до последнего магазина. Порядка 25 минут проводился бой в ожидании прибытия штурмовой группы. В итоге было уничтожено десять националистов.

Дождавшись прибытия группы, российские военнослужащие перешли в наступление и начали окружать оставшегося врага, обходя его с флангов. Начался массированный обстрел лесополосы, позиций роты и стоянки техники. Капитан Александр Данилов быстро оценил обстановку и принял решение о выводе роты из-под огня. Уверенно действуя под непрекращающимися разрывами снарядов, офицер без потерь вывел свое подразделение и технику в безопасное место.

В результате разрыва снаряда на расстоянии менее 10 метров он получил минно-взрывную травму, был контужен, не мог разговаривать и почти сутки находился без памяти. После оказания первой медицинской помощи, капитана Александра Данилова отправили в медицинское учреждение для восстановления. Но от госпитализации он отказался: лечился амбулаторно и через четыре дня снова вернулся в строй.