Стрельба, метание гранат и вождение Т-80: как готовят мотострелков и танкистов в тылу СВО

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Минобороны России опубликовало кадры подготовки танковых экипажей и мотострелковых подразделений из числа мобилизованных военнослужащих в тыловом районе зоны СВО. В ходе подготовки танковых экипажей военнослужащие отрабатывают применение штатного вооружения танков Т-80: как с места, так и в движении. Кроме этого, мобилизованные экипажи выполняют упражнения по вождению гусеничной техники и заряжание танка.

Бойцы мотострелковых подразделений выполняют элементы тактической стрельбы из автомата АК-12, а также метание наступательных гранат РГН. Все упражнения нацелены на то, чтобы максимально подготовить танкистов и мотострелков к действиям в реальной боевой обстановке.

Также в обязательную программу подготовки входит и теоретической курс по знанию основных узлов и вооружения боевых машин, занятия по тактической медицине и инженерной подготовке. Все занятия на полигоне проходят под руководством опытных инструкторов Центрального военного округа, которые делятся своим боевым опытом, приобретенным в ходе специальной военной операции.