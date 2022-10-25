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За самоотверженную службу: бойцов спецназа ЗВО наградили на передовой

Анатолий Бородкин
Алиса Краузе
05:02 25.10.2022
Минобороны России опубликовало кадры награждения государственными наградами военнослужащих подразделений специального назначения Западного военного округа, отличившихся в ходе проведения СВО.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции продолжают наносить удары по огневым позициям, военным объектам и бронированной технике ВСУ с использованием информации, полученной от подразделений разведки и спецназа.

Бойцы подразделений специального назначения Западного военного округа за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе проведения СВО, были удостоены очередных государственных наград. Для вручения наград к своим подразделениям на передовую прибыл начальник разведки Западной группировкой войск.

К местам боевой работы были доставлены ордена и медали для вручения военнослужащим, которые в боевых условиях проявили стойкость, мужество и героизм при защите интересов Отечества.

Наиболее отличившимся солдатам, сержантам, прапорщикам и офицерам линейных подразделений специального назначения округа вручены ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» разных степеней, в том числе и с мечами, медали «За отвагу», а также ценные подарки.

Командование поблагодарило бойцов за личный вклад в общее дело, самоотверженную ратную службу и пожелало крепкого здоровья и успехов в службе на благо России. Сразу после награждения военнослужащие вернулись в свои подразделения для дальнейшего выполнения поставленных задач.

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