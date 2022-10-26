Эффективно поражая противника: МО рассказало новые истории мужества бойцов ВС РФ в зоне спецоперации

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Гвардии майор Станислав Матюнин, начальник связи реактивной артиллерийской бригады

Гвардии майор Станислав Матюнин обеспечивал связь расчетов реактивной артиллерийской бригады между собой и с вышестоящим командованием. Стремясь лишить войска ВС РФ управления, украинские националисты применили в районе расположения расчетов бригады средства подавления радиоканалов и навигации. Таким образом, они создали предпосылки к нарушению устойчивости связи.

Оценив ситуацию и понимая, что отсутствие связи между расчетами бригады лишает возможности командование оперативно руководить подчиненными, а также корректировать огонь РСЗО, Станислав лично выехал в район временных стартовых позиций с резервной станцией связи. Прибыв к месту развертывания боевых машин бригады, гвардии майор Матюнин оперативно настроил резервную станцию связи, что позволило повысить устойчивость передачи данных.

Смелые и самоотверженные действия Станислава Матюнина обеспечили своевременную передачу координат объектов националистов, по которым был нанесен удар средствами реактивной артиллерии.

Кроме того, налаженная Станиславом связь по резервным каналам позволила оперативно передавать на позиции информацию о перемещении объектов противника, что способствовало их эффективному поражению огнем реактивной артиллерии.