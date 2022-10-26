Эффективно поражая противника: МО рассказало новые истории мужества бойцов ВС РФ в зоне спецоперации
Российские связисты, артиллеристы и десантники мужественно, самоотверженно и профессионально выполняют свой воинский долг, в полной мере решая все поставленные боевые задачи.
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Фото: Минобороны России
В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах военнослужащих ВС РФ. Бойцы проявляют высокий уровень подготовки, демонстрируют отвагу и героизм в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.
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Гвардии майор Станислав Матюнин, начальник связи реактивной артиллерийской бригады
Гвардии майор Станислав Матюнин обеспечивал связь расчетов реактивной артиллерийской бригады между собой и с вышестоящим командованием. Стремясь лишить войска ВС РФ управления, украинские националисты применили в районе расположения расчетов бригады средства подавления радиоканалов и навигации. Таким образом, они создали предпосылки к нарушению устойчивости связи.
Оценив ситуацию и понимая, что отсутствие связи между расчетами бригады лишает возможности командование оперативно руководить подчиненными, а также корректировать огонь РСЗО, Станислав лично выехал в район временных стартовых позиций с резервной станцией связи. Прибыв к месту развертывания боевых машин бригады, гвардии майор Матюнин оперативно настроил резервную станцию связи, что позволило повысить устойчивость передачи данных.
Смелые и самоотверженные действия Станислава Матюнина обеспечили своевременную передачу координат объектов националистов, по которым был нанесен удар средствами реактивной артиллерии.
Кроме того, налаженная Станиславом связь по резервным каналам позволила оперативно передавать на позиции информацию о перемещении объектов противника, что способствовало их эффективному поражению огнем реактивной артиллерии.
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Младший сержант Михаил Бондаренко, старший радиотелефонист взвода связи парашютно-десантного батальона
Младший сержант Михаил Бондаренко обеспечивал бесперебойной и устойчивой связью парашютно-десантный батальон ВС России. В стремлении лишить российских десантников управления украинские националисты атаковали позиции расположения средств связи батальона посредством диверсионно-разведывательной группы.
Заметив наступление боевиков, младший сержант Бондаренко с подчиненными оперативно организовал оборону и вступил в бой с противником.
В ходе столкновения, Михаил мужественно уничтожил трех националистов. Заметив, что один из подчиненных получил тяжелое ранение, он эвакуировал его из-под вражеского огня и оказал первую помощь, сохранив жизнь товарищу. По итогам боя диверсионная группа противника отступила с потерями. Смелость и отвага младшего сержанта Бондаренко позволили сохранить целостность штатных средств связи.
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Рядовой Гамзат Гусейнов
Действуя в составе батареи реактивной системы залпового огня, рядовой Гамзат Гусейнов выполнял задачи по своевременной доставке боеприпасов на стартовые позиции. Он неоднократно совершал рейсы в районы, находившиеся под огнем артиллерии врага, РСЗО, минометов и ударных беспилотных летательных аппаратов.
Стремясь пресечь снабжение батарей РСЗО, находившихся в районе ведения активных боев, противник атаковал колонну, в составе которой двигался рядовой Гамзат Гусейнов.
Умело управляя техникой, Гамзат осуществлял противоогневые маневры, вывел автомобиль с грузом из-под обстрела и вовремя доставил боеприпасы на позиции. Своевременно доставленные рядовым Гусейновым боеприпасы способствовали успешному выполнению задач машинами РСЗО по поражению объектов националистов.
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Младший сержант Денис Соковиков
В составе батальонно-тактической группы российских десантников, младший сержант Денис Соковиков выполнял задачу по взятию под контроль одного из стратегических объектов, удерживаемого украинскими боевиками.
Десантировавшись вблизи объекта и умело используя условия местности, в скоротечном бою группа уничтожила боевиков и взяла объект под свой контроль. Враг предпринял попытку отбить объект и атаковал оборонительные рубежи российских десантников, когда подошло его подкрепление.
Денис Соковиков, действуя на одном из наиболее опасных участков, вел огонь из штатного оружия. Он грамотно сменял позиции в ходе боя и наносил урон боевикам, удерживая занимаемый рубеж.
Несмотря на превосходство украинских националистов в живой силе, российские десантники удерживали объект до подхода подкрепления. После этого противник был отброшен. Спустя несколько дней вместе с группой Денис был заброшен для корректировки артиллерийского огня в подконтрольный боевикам район.
Находясь в тылу противника, группа младшего сержанта Дениса Соковикова в течение трех суток вскрывала важные объекты противника, передавала их координаты и вела корректировку огня. Выполнив боевую задачу, группа вернулась без потерь.
Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.
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