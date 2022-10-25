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РФ подала в СБ ООН жалобу на Вашингтон и Киев из-за биолабораторий на Украине

Алиса Краузе
23:35 25.10.2022
Россия также составила проект резолюции о проверке США и Украины на предмет нарушения обязательств в рамках КБТО.
РФ подала в СБ ООН жалобу на Вашингтон и Киев из-за биолабораторий на Украине
© Фото: Lev Radin Keystone Press Agency Globallookpress
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РФ подала официальную жалобу на Соединенные Штаты и Украину в связи с проведением военно-биологической деятельности на территории последней. Об отправке соответствующего документа в Совбез Организации Объединенных Наций стало известно из письма поспреда России при ООН Василия Небензи генеральному секретарю  Антониу Гутерришу.

Как указано в послании, с официальной жалобой российская сторона направляет Совету все имеющиеся свидетельства, которые подтверждают обоснованность подозрений в адрес Вашингтона и Киева. Кроме того,  Москва предлагает проект резолюции о проверке двух стран на предмет несоблюдения обязательств в рамках Конвенции о биологическом оружии (КБТО).

Проект резолюции предполагает создание специальной комиссии, которая занялась бы расследованием обвинений в сторону США и Украины. Как пишет РИА Новости со ссылкой на письмо Небензи, Москва рассчитывает, что работа комиссии поможет прояснить ситуацию, касающуюся американских биолабораторий на Украине.

Представитель РФ в обращении к главе ООН также попросил незамедлительно сообщить всем членам СБ о российской инициативе. Проект резолюции, согласно запросу Москвы, может быть рассмотрен 27 октября.

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