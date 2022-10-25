Танки меняют хозяев: что мастера рембата делают с техникой, брошенной ВСУ на передовой

Восстанавливать машины часто нет смысла - разумнее разобрать и использовать в качестве доноров для российской бронетехники.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Украинские военные так быстро покидают поле боя, что даже не пытаются спасти свою технику. Например, трофейную самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика». САУ выгорела лишь частично. На броне можно разглядеть характерную пиксельную раскраску.

После ожесточенного боя именно такая расцветка указывает на то, что брошенные «Гвоздики» раньше принадлежали ВСУ. Помимо западных образцов, у украинской армии еще немало советских гаубиц. Но символика у них особая.

Несколько брошенных Т-80 тоже еще недавно принадлежали ВСУ. Танки подбили российские артиллеристы. Броня буквально изрешечена осколками. Специалисты из рембата Восточного военного округа найдут этим трофеям достойное применение.

Говорят, что восстанавливать машины нет смысла. Дешевле и практичнее разобрать до винтиков и использовать в качестве доноров для российской бронетехники.

«С танка, который был взят как трофей, демонтирована силовая установка, которая в дальнейшем будет восстановлена до идеала и установлена на наш танк. И танк убудет для выполнения боевой задачи на передний край», - рассказал командир ремонтной роты.

Одну из боевых машин даже достали из реки. Когда снаряд настиг броню, украинский экипаж потерял управление, и танк перевернулся. На технике можно увидеть тину и другие характерные следы пребывания в водоеме.

От мельчайших деталей до двигателей и ходовой - все это пополнит резервный ремонтный фонд. Наши мастера отдают должное своим оппонентам по ту сторону фронта: танки и САУ регулярно проходили техобслуживание, хотя на пользу это, в конечном итоге, пошло именно российским военным.