Армия Армия Армия

Танки меняют хозяев: что мастера рембата делают с техникой, брошенной ВСУ на передовой

Алиса Краузе
Андрей Лазарев
05:01 25.10.2022
Восстанавливать машины часто нет смысла - разумнее разобрать и использовать в качестве доноров для российской бронетехники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Украинские военные так быстро покидают поле боя, что даже не пытаются спасти свою технику. Например, трофейную самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика». САУ выгорела лишь частично. На броне можно разглядеть характерную пиксельную раскраску.

После ожесточенного боя именно такая расцветка указывает на то, что брошенные «Гвоздики» раньше принадлежали ВСУ. Помимо западных образцов, у украинской армии еще немало советских гаубиц. Но символика у них особая.

Несколько брошенных Т-80 тоже еще недавно принадлежали ВСУ. Танки подбили российские артиллеристы. Броня буквально изрешечена осколками. Специалисты из рембата Восточного военного округа найдут этим трофеям достойное применение.

Говорят, что восстанавливать машины нет смысла. Дешевле и практичнее разобрать до винтиков и использовать в качестве доноров для российской бронетехники.

«С танка, который был взят как трофей, демонтирована силовая установка, которая в дальнейшем будет восстановлена до идеала и установлена на наш танк. И танк убудет для выполнения боевой задачи на передний край», - рассказал командир ремонтной роты.

Одну из боевых машин даже достали из реки. Когда снаряд настиг броню, украинский экипаж потерял управление, и танк перевернулся. На технике можно увидеть тину и другие характерные следы пребывания в водоеме.

От мельчайших деталей до двигателей и ходовой - все это пополнит резервный ремонтный фонд. Наши мастера отдают должное своим оппонентам по ту сторону фронта: танки и САУ регулярно проходили техобслуживание, хотя на пользу это, в конечном итоге, пошло именно российским военным.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:01 Армия
Видео
Танки меняют хозяев: что мастера рембата делают с техникой, брошенной ВСУ на передовой
03:43 В стране и мире
Члены Демпартии призвали Байдена начать переговоры с Россией по Украине
01:48 В стране и мире
Видео
Перекраивая устои: как назначение Сунака премьером повлияет на Британию
00:23 В стране и мире
Небензя: РФ будет расценивать взрыв киевской «грязной бомбы» как ядерный терроризм
22:42 В стране и мире
Взрывом повреждены железнодорожные пути в Брянской области
Популярное
Видео
Удар по наблюдательному пункту ВСУ: кадры работы спецназа ЗВО в зоне спецоперации
Видео
Путин опробовал в деле винтовку СВД на полигоне в Рязанской области
Видео
Суровикин: российская группировка наращивает состав по всей линии боевого соприкосновения
Видео
«Красавицы»: Путину подарили фотоальбом с женами участников СВО из Самары
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении станции космической связи Украины под Одессой
Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.