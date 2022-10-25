В МЧС сообщили, что площадь пожара на складе в Санкт-Петербурге увеличилась до 6 тысяч «квадратов»

Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.

© Видео: Вконтакте, Вечерний Металлострой © Фото: Вконтакте, Вечерний Металлострой

Площадь пожара на складе в Северном проезде в Санкт-Петербурге выросла с одной тысячи «квадратов» до шести. Об этом сообщили экстренные службы.

«В настоящее время площадь пожара увеличилась до 6 тыс. кв. метров», - передает ТАСС сообщение.

Напомним, вечером произошел крупный пожар на складе в поселке Металлострой в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.