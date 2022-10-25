Огненный шторм «Солнцепека»: как российская армия поражает противника в зоне СВО

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба УНМ ДНР

Российские военные отбили все атаки ВСУ на основных направлениях. В Херсонской области, при попытке наступления противник потерял 130 человек. По сообщению Минобороны, за сутки поражены четыре пункта управления украинскими войсками. Уничтожена стоянка вертолетов противника. В Николаевской области российская авиация сбила МиГ-29 воздушных сил Украины. Последние данные о ходе специальной военной операции - в сюжете Игоря Лапика.

На кадрах видно, как вражеская техника в ходе контратаки подрывается на минах, и тут же наносится огневое поражение обескураженной пехоте. Такую встречу украинским националистам устроили разведчики спецбатальона и артиллеристы народной милиции ДНР.

«На Николаево-Криворожском направлении противник силами двух ротных тактических групп безуспешно атаковал позиции наших войск. Все атаки отражены. В результате огневого поражения российских войск за сутки уничтожено до 130 украинских военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин и 11 автомобилей», - сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге 25 октября.

Противник несет тяжелые потери на всех участках фронта. На одном из направлений работает тяжелая огнеметная система «Солнцепек». Эта техника одна из главных угроз ВСУ, так как не оставляет шансов на спасение, даже в оборудованных укрытиях. Врагу негде укрыться от объемно детонирующих боеприпасов. Термобарический заряд выжигает весь кислород и создает перепады давления. На месте такого огненного шторма не остается ничего живого.

«Работал “Солнцепек”, мы отработали, штурмовые отряды стали заходить туда. После нас там работы остается по минимуму», - рассказал начальник службы РХБЗ.

Со взлета квадрокоптера сейчас начинается работа практически всех подразделений: от разведчиков до минометчиков. В этот раз наши бойцы благодаря беспилотникам обнаружили группу противника, передвигающуюся рядом с лесопосадкой. По врагу тут же был нанесен точный разящий удар.

«В современной войне, как и до этого, как и по опыту Великой Отечественной войны, миномет используется более часто среди средств артиллерийской поддержки. Работа осуществляется каждый день, средний расход минимум 100 мин с одного орудия. Работаем плотно, работаем постоянно», - рассказал командир минометной батареи с позывным «Мотор».

Пуск управляемой ракеты, и в ту же секунду - резкий вираж. Цель - установка украинских сил ПВО - поражена. Зенитный комплекс натовского образца пытался работать по звену наших вертолетов. Но был вовремя вывялен и уничтожен с воздуха. После нанесения удара многофункциональный Су-34 уходит в облака.

Наша боевая авиация сегодня снова показала высокую эффективность. Был сбит очередной украинский истребитель МиГ-29. Уничтожено множество наземных целей.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ. Также поражены: стоянка вертолетов в районе населенного пункта Александровка Донецкой Народной Республики, 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 182-х районах», - рассказал Игорь Конашенков.

Между тем, на полигонах по всей стране и в непосредственной близости к зоне СВО продолжается подготовка мобилизованных военнослужащих. Встать в строй готовы и мобилизованные танкисты. Сейчас они активно освежают в памяти имеющиеся навыки, полученные в ходе срочной службы. После тщательной подготовки они значительно усилят нашу группировку в зоне спецоперации.

Материал подготовили: Ирина Елагина, Николай Баранов.



