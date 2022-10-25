В стране и мире «Взрыв произошел в воздухе»: очевидец рассказал об украинском обстреле Донецка Андрей Аркадьев Роман Закурдаев В результате обстрела есть раненые среди мирных жителей. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Украинские войска вновь обстреляли Донецк. По Буденновскому району выпущено три снаряда «натовского» 155-мм калибра. По Петровскому району выпущено восемь ракет из БМ-21 «Град». В результате обстрела есть раненые, рассказал корреспонденту «Звезды» Роману Закурдаеву местный житель. «Судя по прилету, взрыв произошел в воздухе над перекрестком, потому что по характеру полета осколка он пробил стену в институте сверху вниз. А также в машину осколок прилетел сверху вниз. Пострадали мужчина и в кафе женщина, их увезли скорые», - сказал он. Также пострадал автомобиль, находившийся на перекрестке, добавил очевидец. Ранее сообщалось, что в результате взрыва в Мелитополе пострадали шесть человек, в том числе 12-летний ребенок. Экспертное мнение и аналитика