Высадиться с катера и преодолеть преграды: как проходят тренировки резервистов в Крыму
Крыму с мобилизованными для участия в специальной военной операции на Украине проводят усиленные практические занятия на полигонах Черноморского флота. Корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко сняла репортаж с места тренировок военнослужащих.
Катера подходят к берегу и в плотной дымовой завесе и не разглядеть. Это делается для того, чтобы десант мог высадиться под прикрытием и остаться незаметным.
«В таком дыму, в таком тумане сложно что-то разглядеть и разобрать, тем более когда под ногами в прямом смысле земля горит. Нужно сориентироваться, несмотря на шум успеть оказать помощь раненному товарищу», - рассказала Косогляденко.
На побережье резервисты проходят через психологическую полосу препятствий. Воссоздана обстановка реального боя. Вокруг горят покрышки, слышны звуки взрывов и выстрелов.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов