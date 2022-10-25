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Высадиться с катера и преодолеть преграды: как проходят тренировки резервистов в Крыму

Виктория Косогляденко
16:54 25.10.2022
Воссоздана обстановка реального боя. Вокруг горят покрышки, слышны звуки взрывов и выстрелов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Крыму с мобилизованными для участия в специальной военной операции на Украине проводят усиленные практические занятия на полигонах Черноморского флота. Корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко сняла репортаж с места тренировок военнослужащих.

Катера подходят к берегу и в плотной дымовой завесе и не разглядеть. Это делается для того, чтобы десант мог высадиться под прикрытием и остаться незаметным.

«В таком дыму, в таком тумане сложно что-то разглядеть и разобрать, тем более когда под ногами в прямом смысле земля горит. Нужно сориентироваться, несмотря на шум успеть оказать помощь раненному товарищу», - рассказала Косогляденко.

На побережье резервисты проходят через психологическую полосу препятствий. Воссоздана обстановка реального боя. Вокруг горят покрышки, слышны звуки взрывов и выстрелов.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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