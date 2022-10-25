На 69-м году умер экс-глава Пентагона Эштон Картер

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Бывший министр обороны США Эштон Картер скончался в возрасте 68 лет.

Эштон Картер выпускник Йельского университета и Оксфорда, ученый в области теоретической физики, с 1990-е ушел из науки в политику. Работал в администрации двух американских президентов: Билла Клинтона как помощник министра обороны США по вопросам международной политики безопасности Барака Обамы, как заместитель министра обороны по приобретению, логистике и технологиям, в том числе курировал закупки оружия. С февраля 2015 по январь 2017 года был главой Пентагона, став 25-м министром обороны США.

Картер был одним из сторонников антироссийских санкций и военной помощи Украине. И еще в 2015 году предупреждал, что «США и НАТО должны быть готовыми к длительной конфронтации с Россией в новых условиях».