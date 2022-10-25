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Перевернуть игру: как авиация ВС РФ уничтожает украинские системы ПВО

Анатолий Бородкин
Алиса Краузе
05:00 25.10.2022
Российские истребители-бомбардировщики Су-34 ведут полноценные дуэли с украинскими силами на земле.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Начат новый раунд многомесячных дуэлей воздух-земля, земля-воздух. Многофункциональный Су-34 уходит в облака. Цель - установка украинских сил ПВО. Координаты указала разведка. Зенитный комплекс натовского образца пытался работать по звену наших вертолетов. Винтокрылые на предельно малой из-под обстрела ушли. Сейчас слово за фронтовой авиацией.

Пуск управляемой ракеты, и в ту же секунду - резкий вираж. Крен многотонной машины более 120 градусов, и на разворот. Электроника самолета такой маневр с соответствующими перегрузками принимает чуть ли не за «бочку» - элемент пилотажа, о чем незамедлительно женским голосом сообщает речевой информатор «РИТА».

Однако искусственный интеллект не может в полной мере понять происходящее. Летчики же полностью контролируют ситуацию. Истребитель-бомбардировщик возвращается на базу

Системы противовоздушной обороны ВСУ - одна из основных целей, по которым летчики работают постоянно. Если не дотягивается артиллерия, удастся достать с воздуха. Риск, конечно, колоссальный - все же комплексы ПВО должны работать по авиации, а не наоборот. Однако, рассказывает командир экипажа 34-ки Михаил, выручает широкая современная номенклатура вооружения самолета.

«Ракета очень хорошая. Ее дальности пуска позволяют не входя в зону поражения противника отыскать цель, прицелиться, выполнить пуск и уйти по обратному маршруту», - указал Михаил.

Полноценная дуэль с украинскими ЗРК, как с устаревшими, еще советского образца, так и с присланными из стран Североатлантического Альянса, ведется одинаково результативно. Даже практически не требуется менять тактических приемов. Сказывается колоссальный опыт, наработанный летчиками и штурманами за время проведения СВО, и полученный в ходе других вооруженных конфликтов.  

Классика авиационных традиций - красные звезды на борту самолета. У истребителей-бомбардировщиков Су-34 каждый такой знак отличия - это 10 боевых вылетов. Некоторые экипажи первые звезды начали наносить еще в Сирийской Арабской Республике.

Кроме общих традиций, таких, например, как провести рукой по крылу машины перед вылетом, почти у каждого летчика есть свои личные приметы и привязанности.

«Эта машина, я на ней сделал первый вылет лейтенантом после выпуска... Дома у меня даже есть моделька с этим самолетом, с этим конкретным бортовым номером», - поделился старший летчик авиационного звена Михаил.

Однако приметы, амулеты и традиции - скорее антураж, на который внимание обращают по большей части журналисты. Главное в успешной боевой работе, подчеркивают летчики, опыт, а также умение моментально реагировать на нестандартную ситуацию и принимать своевременные решения во время полета.

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