Перекраивая устои: как назначение Сунака премьером повлияет на Британию

Премьер-министр с индийским происхождением готовится расположиться на Даунинг-стрит; оказать свою поддержку в управлении страной ему уже пообещала Лиз Трасс.

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Резиденция на Даунинг-стрит еще пустует, но совсем скоро сюда заселится Риши Сунак. Бывшего министра финансов, который летом не смог набрать нужного для победы количества голосов, в этот раз поддержали почти 200 депутатов-тори - половина представителей фракции консерваторов в Палате общин.

Конкуретов у Сунака в премьерской гонке, по сути, не было. Все, кто претендовал на пост премьера - Борис Джонсон и лидер Палаты общин Пенни Мордонт - отказались, осознав, что не получат поддержки.

Да и Великобритания переживает тяжелые времена: управлять страной будет непросто. Рекордный за 40 лет уровень инфляции, отопление и электричество, впрочем как и многие услуги, а также товары на полках магазинов, становятся обычным гражданам не по карману.

«Величайшая честь для меня - служить партии, которую я люблю, и отдавать долг стране, которой я так многим обязан. Великобритания - великая страна, но мы столкнулись с серьезными экономическими проблемами. Сейчас нам нужны стабильность и единство, и я сделаю своим главным приоритетом объединение нашей партии и нашей страны», - заявил Риши Сунак после своего назначения на пост.

В наследие от Лиз Трасс ему достался экономический кризис в королевстве. Но экс-премьер уже пообещала помочь во всем разобраться, поздравив Сунака с назначением и сказав, что тот может рассчитывать на ее полную поддержку.

Известно, что новый избранный премьер-министр Великобритании - представитель не титульной нации. Эксперты отмечают: для Великобритании это - поворотная точка, которая ускорит процесс полного перекроя всей политической, культурной системы и быта страны.

Подробнее о происхождении и образовании нового премьера Великобритании, его супруге, семье и доходах, а также насколько долговечным премьером окажется Риши Сунак - в репортаже Дарии Сенниковой.