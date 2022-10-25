В стране и мире Здание школы повреждено в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ Елизавета Потейчук Утром ВСУ также обстреляли Макеевку и Донецк. © Фото: Илья Питалев, РИА Новости Читайте нас на: В Куйбышевском районе Донецка пострадало здание школы из-за обстрела Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировал штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. «Из-за обстрела ВФУ зафиксировано повреждение остекления здания школы №52 по ул. 60-летия СССР Куйбышевского района Донецка», - сообщает ведомство у себя в Telegram. Напомним, сегодня утром украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк, выпустив семь снарядов калибром 155 мм за пять минут. До этого ВСУ подвергли огню школу в Кировском районе Донецка. Экспертное мнение и аналитика