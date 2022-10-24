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Примерить роль танкиста: как мастера рембата проверяют технику после починки

Алиса Краузе
Андрей Лазарев
06:45 24.10.2022
«Звезда» понаблюдала, как специалисты рембата проверяют военную технику перед ее возвращением на поля СВО.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Мастера рембата провели плановое обслуживание боевых машин. Танки в этой больнице для техники, говоря языком медицины, уже готовят к выписке. Теперь важно убедиться, что исправно работают все системы боевой машины, ведь именно этот фактор нередко решает исход боя.

© ТРК "Звезда"

Мощный и быстрый Т-80 не зря прозвали летающим танком. Он способен развить скорость до 80 километров в час. Это позволяет ему не только стремительно менять позиции в зависимости от боевой обстановки, но и одерживать верх в танковых дуэлях.

Тяжелые гусеницы вгрызаются в трассу на полигоне. Боевая машина набирает скорость. Крайне важно протестировать систему управления огнем и всю автоматику. Военные называют этот процесс проверкой выстрелом.

«Проверка выстрелом - это значит запустить систему вооружения полностью и произвести выстрел. Весь цикл должен пройти: от загрузки до выстрела - до попадания в цель. Это уже заключительный этап передачи на передний край», - объяснил военнослужащий ремонтной роты с позывным «Исток».

В ходе ремонта наши мастера приварили к броне танка металлические швеллеры. Они станут дополнительной защитой от кумулятивных снарядов противника.

Проведать своего боевого товарища прибыл наводчик. Шутит, что рад видеть танк в добром здравии, ведь им скоро вновь вместе на передовую. На вопрос, о чем думает, когда вступает в танковую дуэль, боец отвечает коротко.

«Я думаю о том, чтобы живыми остаться. Главное попасть: если попал, то все. Дело сделано», - отметил наводчик танка Владимир.

Это тот самый случай, когда бойцы ремонтных подразделений сами переквалифицируются в танкистов. И несмотря на все технические сложности, мастера всегда работают на совесть, ведь от этого зависит жизнь экипажей. Впрочем, эти специалисты часто и сами рискуют жизнью, спасая технику из-под огня ВСУ.

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