Бойцы ВС РФ в Запорожской области на передовой получили посылки от семей

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Почти все здешние парни мобилизованы две недели назад. Хотя у каждого за спиной срочная служба, к полевым условиям им снова приходится адаптироваться. Чтобы облегчить этот этап в жизни воинов, родственники и земляки отправляют посылки со всем необходимым.

«Сегодня привез я гуманитарную помощь, которую собирал мой отец из станицы Кущевской. Соседние станицы тоже передали. Плюс есть еще именные посылки от жен, которые хотели передать своим мужьям. Беспокоятся за них», - рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Кузьма».

На второй линии обороны мотострелковый батальон пока только обустраивает фронтовой быт. Поэтому помощь от родных и близких сейчас очень кстати. Бойцы окапываются, роют блиндажи и разворачивают полевую кухню.

«Мобилизованные прибыли две недели назад. Ребята адаптируются. Работают, на передке уже бывали. Это резервный наш батальон. Чем можем - помогаем. Ну а как по-другому. Кто что не знает - подсказываем», - описал боец ВС РФ с позывным «Кирпич».

Пулеметчик Олег признается, что посылки - это не только полезные вещи, но еще и моральная поддержка. Напоминание, что дома ждут жена и родители. А навыки стрельбы за восемь лет с момента срочной службы никуда не делись: руки все помнят.

«Свое - родное. Что на срочке был у меня пулемет, что здесь. Я с ним на"ты"... Собрать волю в кулак, поднять голову вверх и идти. Главное - духовно себя настроить», - поделился Олег.

Сейчас на Запорожском направлении сосредоточены артиллерия и танки группировки ВСУ. Чтобы не дать противнику прорвать наши позиции, принято решение о создании мощного щита. Это несколько линий обороны мотострелковых, артиллерийских и танковых соединений, которые готовы в любой момент остановить атаки противника и нанести контрудар.