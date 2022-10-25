Решительно действуя под огнем: МО рассказало о подвигах бойцов ВС РФ в зоне спецоперации

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Сержант Станислав Фатькин
Действуя в составе реактивного артиллерийского дивизиона, сержант Станислав Фатькин выполнял боевые задачи по поддержанию устойчивой и непрерывной связи своего подразделения с вышестоящим штабом. В течение нескольких дней националисты предпринимали попытки прорвать оборону российских войск, обстреливая позиции дивизиона и при этом применяя средства постановки помех.
Несмотря на сложную радиоэлектронную обстановку, сержант Фатькин организовал бесперебойную связь, что позволило оперативно координировать силы в обороне. В результате очередного обстрела врагом было повреждено оборудование, обеспечивающее связь командира дивизиона с начальником артиллерии. Это лишило командование возможности оперативно руководить огнем наших орудий.
Станислав, невзирая на атаки противника, выдвинулся для устранения повреждений. Действуя смело и решительно и находясь под непрерывным огнем, он оперативно произвел ремонт вышедшего из строя оборудования, восстановил связь и продолжил выполнять боевую задачу.
Профессиональные действия сержанта Станислава Фатькина позволили подразделению выйти из-под шквального огня, скорректировать огонь российской артиллерии и нанести ответный удар по позициям боевиков.
Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.