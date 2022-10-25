Армия Решительно действуя под огнем: МО рассказало о подвигах бойцов ВС РФ в зоне спецоперации Российские бойцы умело отражают удары националистов, восстанавливают поврежденную связь и выполняют поставленные задачи. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Министерстве обороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют тактическую выучку и высокий уровень подготовки, демонстрируют отвагу и мужество в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине. © Минобороны России Капитан Денис Лукьянов Командир зенитного ракетного дивизиона капитан Денис Лукьянов со своим подразделением выполнял задачи по прикрытию группировки российских Вооруженных Сил от ударов средств воздушного нападения противника. Преследуя цель уничтожить важные объекты военной инфраструктуры и тем самым снизить боевой потенциал войск ВС РФ, украинские националисты атаковали позиции российских войск с применением ударной беспилотной авиации и реактивных систем залпового огня. Оперативно оценив обстановку, дивизион под командованием капитана Лукьянова немедленно приступил к отражению воздушного нападения противника. Выполняя задачу по отработке воздушных целей, дивизион Дениса Лукьянова уничтожил беспилотный летательный аппарат националистов и пять снарядов РСЗО HIMARS. Смелые и решительные действия капитана Лукьянова, а также высокий профессионализм его подчиненных способствовали сохранению жизней боевых товарищей и не допустили ударов с воздуха по позициям прикрываемых подразделений. © Минобороны России Гвардии старший прапорщик Герман Трапицын Старшина самоходно-артиллерийской батареи Воздушно-десантных войск гвардии старший прапорщик Герман Трапицын выполнял задачи по обеспечению бесперебойной доставки боеприпасов и продовольствия к позициям российских военнослужащих на линию боевого соприкосновения. Стремясь сорвать снабжение российских подразделений на передовой, противник открыл минометный огонь по автомобильной колонне, в составе которой следовал Герман Трапицын. Мужественно и профессионально Герман вывел автомобиль из-под огня боевиков в безопасное от поражения артиллерией противника место и вместе с двумя военнослужащими перенес ящики с боеприпасами непосредственно к ведущему огонь подразделению ВС РФ. В результате проявленной смелости и решительности гвардии старшего прапорщика Германа Трапицына подразделения ВДВ своевременно получили необходимые боеприпасы и продолжили выполнение боевой задачи по уничтожению вооруженных формирований националистов. © Минобороны России Ефрейтор Александр Гордеев, заместитель командира боевой машины Ефрейтор Александр Гордеев выполнял задачи по обеспечению безопасности передвижения батальонно-тактической группы ВС РФ в заданный район. Стремясь сорвать попытки наступления российских войск на свои позиции, противник атаковал колонну. В условиях массированного обстрела боевиками Александр Гордеев сумел сориентироваться. Грамотно управляя ответным огнем, он нанес значительный ущерб живой силе противника, уничтожил четыре машины пехоты боевиков. Также умело маневрируя в ходе боя экипаж смог уничтожить вражеский автомобиль «Урал» с личным составом украинских националистов. В результате ответного огня боевая машина Александра была подбита. Мгновенно оценив ситуацию, он эвакуировал из машины раненых сослуживцев, перенес их в укрытие и оказал первую медицинскую помощь. По итогам боя группа боевиков, атаковавшая колонну, была полностью ликвидирована. Смелость, решительность и отвага, проявленные ефрейтором Александром Гордеевым при отражении нападения националистов, позволили колонне прибыть в заданный район своевременно и без потерь. © Минобороны России Сержант Станислав Фатькин Действуя в составе реактивного артиллерийского дивизиона, сержант Станислав Фатькин выполнял боевые задачи по поддержанию устойчивой и непрерывной связи своего подразделения с вышестоящим штабом. В течение нескольких дней националисты предпринимали попытки прорвать оборону российских войск, обстреливая позиции дивизиона и при этом применяя средства постановки помех. Несмотря на сложную радиоэлектронную обстановку, сержант Фатькин организовал бесперебойную связь, что позволило оперативно координировать силы в обороне. В результате очередного обстрела врагом было повреждено оборудование, обеспечивающее связь командира дивизиона с начальником артиллерии. Это лишило командование возможности оперативно руководить огнем наших орудий. Станислав, невзирая на атаки противника, выдвинулся для устранения повреждений. Действуя смело и решительно и находясь под непрерывным огнем, он оперативно произвел ремонт вышедшего из строя оборудования, восстановил связь и продолжил выполнять боевую задачу. Профессиональные действия сержанта Станислава Фатькина позволили подразделению выйти из-под шквального огня, скорректировать огонь российской артиллерии и нанести ответный удар по позициям боевиков. Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика