Сейсмологи зафиксировали четыре толчка в Финском заливе у Выборга и Приморска

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Ученые Сейсмологического института Университета Хельсинки зафиксировали четыре толчка непонятного происхождения в Финском заливе. Сейсмособытия отмечены 20 и 21 октября в акватории в районе портовых городов Приморск и Выборг, где проходят ветки «Северного потока».

«Сейсмособытия происходили 20 октября с 12:35 до 18:32 мск: в 12:35 зафиксировали толчок магнитудой 2,0, в 14:02 — магнитудой 1,5, в 17:54 — магнитудой 1,5, в 18:32 — магнитудой 1,4. Еще одно сейсмособытие зарегистрировали в пятницу примерно в этом же районе в том же промежутке времени», - сообщило РИА Новости со ссылкой на финскую газету Helsingin sanomat.

По данным СМИ, если в деле окажутся замешаны бомбы, то «речь будет идти о сравнительно небольших взрывах — примерно 50-100 килограммов взрывчатки», причины толчков пока не установлены.