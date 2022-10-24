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Точно в цель по колонне танков: как российская армия отражает атаки ВСУ в зоне СВО

Игорь Лапик
Ирина Елагина
21:11 24.10.2022
Использование беспилотников для корректировки огня артиллерии, боевая работа разведчиков и спецназа - в оперативной сводке из зоне проведения специальной военной операции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Российская армия за сутки отразила атаки ВСУ на четырех направлениях: Купянском, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Николаево-Криворожском. Как сообщили в Минобороны, противник был отброшен на исходные позиции. Украинская армия потеряла более 200 военнослужащих и десятки боевых машин. Кадры работы наших десантников, разведчиков и спецназа - в сюжете Игоря Лапика.

Залп за залпом артиллерия ВДВ посылает снаряды в сторону противника. Корректировщики огня указывают цель настолько точно, что движущийся танк уничтожается прямым попаданием.

На кадрах с квадрокоптера видно, как колонна украинской бронетехники движется в сторону наших позиций, и как точными ударами российские бойцы жгут неприятеля. На всех оперативных направлениях атаки противника захлебнулись.

«На Николаево-Криворожском направлении противник безуспешно атаковал силами батальонной тактической группы позиции российских войск. В результате огневого поражения и сосредоточенных ударов российской артиллерии уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 15 автомобилей», - сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Коношенков на брифинге 24 октября.

Десантники, стоящие сейчас на главных рубежах обороны, доказывают, что они универсальные солдаты - владеют всеми видами военного ремесла.

«Мы удерживали район обороны, артиллерия выполнила огневые задачи и уничтожила до пяти танков и до 50 человек живой силы противника. Противник шел в колоннах, первые танки были уничтожены, соответственно, наступление противника было остановлено», - рассказал начальник штаба артиллерии соединения ВДВ Александр.

В суровых боевых условиях работают подразделения СпН ЗВО в зоне проведения СВО. На кадрах видно, как наши разведчики мчат к линии соприкосновения для выполнения боевой задачи. Поступила информация, что противник установил вышку и теперь может свободно наблюдать за всеми перемещениями. Наши бойцы запустили квадрокоптер, снаряженный гранатой, обнаружили объект, дрон завис над целью и точным ударом уничтожил наблюдательный пункт противника.

«Была обнаружена наблюдательная вышка, с которой противник вел наблюдение за расположение наших позиций и корректировал огонь артиллерии. Задачу выполнили. Произвели сброс гранаты. Сейчас группа будет выдвигаться на досмотр результатов с целью определить важность пораженного объекта», - пояснил командир группы разведки Андрей.

Беспилотная авиация в очередной раз показала свою эффективность на поле боя. Эффективно работает и авиация пилотируемая.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ, 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 174-х районах. В районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ», - сообщил Игорь Коношенков.

Особые задачи в зоне проведения СВО возложены на подразделения специального назначения ЦВО.

Бойцы спецназа всегда на острие, тем более в свой профессиональный праздник - День подразделений специального назначения - добыли ценную информацию о расположении врага, дали наводку артиллерии и авиации.

«Мы заходим с тылу с тех позиций, которые наименее защищены, ведем разведку позиций. Заходим небольшими группами два-три человека, как дозор. Снимаем патрули с помощью бесшумного оружия. Снайперы нас прикрывают. Мы как одна большая дружная семья», - отметил военнослужащий соединения специального назначения ЦВО.

Спецназовцы - наиболее подготовленные военнослужащие, способные незаметно, длительное время работать автономно в отрыве от основных сил. Зачастую именно от действий спецназа зависит исход целых войсковых операций.

Материал подготовили: Ирина Елагина, Николай Баранов.

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