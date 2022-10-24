В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МО РФ: Киев рассчитывает задействовать иностранных наемников в провокации в Волчанске

Алиса Краузе
02:00 24.10.2022
Украинская сторона собирается произвести провокационный обстрел гражданского населения во время выдачи гумпомощи.
МО РФ: Киев рассчитывает задействовать иностранных наемников в провокации в Волчанске
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Читайте нас на:

Уже сегодня украинская сторона намерена осуществить кровопролитие, призванное стать пятном на репутации российской армии. Как выяснили в Минобороны РФ, киевский режим готовит провокацию с гибелью мирных жителей на подконтрольной ВСУ территории.

По плану Украины, 24 октября в Волчанске Харьковской области будет открыт огонь из артиллерийских орудий по гражданским. Силовики дождутся, когда в одном месте соберется большое скопление людей, чтобы начать обстрел. Стрельбу произведут в момент раздачи гуманитарной помощи.

Как указывает Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине, в теракте примут участие иностранные наемники, сражающиеся за Киев. В убийстве невинных людей, при этом, собираются обвинить Вооруженные силы Российской Федерации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:00 В стране и мире
МО РФ: Киев рассчитывает задействовать иностранных наемников в провокации в Волчанске
20:46 В стране и мире
Минпромторг РФ расширит программу льготного автокредитования для пенсионеров и военных
18:05 В стране и мире
El Pais: британский писатель Рушди ослеп на один глаз и может работать только одной рукой
17:50 В стране и мире
В условиях военного положения: как Донецк пытается оставаться мирным городом
15:09 Армия
Видео
ВС РФ нанесли удары по системам военного управления Украины
Популярное
Видео
Путин опробовал в деле винтовку СВД на полигоне в Рязанской области
Видео
Суровикин: российская группировка наращивает состав по всей линии боевого соприкосновения
Видео
«Красавицы»: Путину подарили фотоальбом с женами участников СВО из Самары
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении станции космической связи Украины под Одессой
Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве
Пожилая немка оказалась преступным боссом, собиравшимся свергнуть правительство
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.