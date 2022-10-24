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Уже сегодня украинская сторона намерена осуществить кровопролитие, призванное стать пятном на репутации российской армии. Как выяснили в Минобороны РФ, киевский режим готовит провокацию с гибелью мирных жителей на подконтрольной ВСУ территории.

По плану Украины, 24 октября в Волчанске Харьковской области будет открыт огонь из артиллерийских орудий по гражданским. Силовики дождутся, когда в одном месте соберется большое скопление людей, чтобы начать обстрел. Стрельбу произведут в момент раздачи гуманитарной помощи.

Как указывает Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине, в теракте примут участие иностранные наемники, сражающиеся за Киев. В убийстве невинных людей, при этом, собираются обвинить Вооруженные силы Российской Федерации.